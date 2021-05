Concorrenza per Gattuso: piace anche a una big di Serie A

Gattuso dovrebbe lasciare Napoli a fine stagione. La Fiorentina ci pensa

In casa Fiorentina è caldo il dibattito sul futuro allenatore. Gennaro Gattuso sembra in pole position, ma l'attuale tecnico del Napoli - scrivono il Corriere dello Sport e Tuttosport - piace anche alla Juventus che potrebbe dire addio ad Andrea Pirlo a fine stagione, sopratutto se il club bianconero dovesse restare fuori dalla Champions League. Oltre all'ex centrocampista del Milan, in corsa ci sono anche Simone Inzaghi e l'ex viola Mihajlovic. Con Sinisa ci sarebbe stato pure un contatto nelle scorse settimane. Il sogno della Vecchi Signora, però, si chiama Zidane.