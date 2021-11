Con una difesa così, non resta che attaccare: Italiano prepara l’assalto

Se Italiano non potrà difendersi, allora significa che attaccherà. Per farlo, avrà bisogno di una Fiorentina perfetta

L'emergenza difensiva della Fiorentina non è più un segreto ormai. Tutti confidano nelle mani finora "magiche" di Italiano , che dovrà ancora una volta stupire tutti e sbrogliare questa situazione complicata. Detto ciò, piangersi addosso non è un'abitudine del tecnico ex Spezia e quindi, con una difesa così, non gli resta che attaccare.

Come riportato da Repubblica, la complicata situazione del reparto difensivo lascia spazio a tantissime supposizioni. Con la difesa così in difficoltà, toccherà al centrocampo e all'attacco fare gli straordinari e allo stesso tempo mettere in difficoltà la difesa rossonera. Italiano cerca la gara perfetta e si affiderà ai suoi uomini di fiducia. Il fisico di Torreira e la tecnica di Bonaventura saranno due aspetti fondamentali per la Fiorentina. In avanti, oltre allo strapotere di Vlahovic, Italiano è pronto ad affidarsi a Nico Gonzalez che proverà a tornare in forma a suon di gol. Se difendere sembra impossibile, non resta che attaccare. (LE PROBABILI)