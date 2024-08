Nonostante l'imminente impegno europeo, Palladino schiererà a Parma i giocatori che hanno dato più garanzie durante la preparazione. L'undici titolare non dovrebbe differire molto da quello visto nell'amichevole contro il Friburgo, con Biraghi confermato come centrale di sinistra. Rimane da decidere chi completerà il tridente offensivo con Colpani e Kean, con Jonathan Ikone e Amrabat, entrambi in bilico per il mercato, tra i possibili titolari.