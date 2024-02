Con questo Nico, serve una nuova idea. E non è Nzola esterno

Punto primo: Nzola esterno è una soluzione che non ha funzionato. Punto secondo: se ci saranno ancora problemi per il recupero di Nico, Italiano dovrà inventarsi qualcosa di nuovo. Non è parsa, tanto per fare un esempio, una ostentazione di sicurezza l’aver presentato una Fiorentina super offensiva negli ultimi 25 minuti della partita, quando Italiano ha inserito Nico mantenendo in campo anche i suoi tre attaccanti (Nzola, Beltran e Belotti). Tutti avanti, alla ricerca di un qualcosa comunque poco chiaro, mentre il Lecce – ironia della sorte – confezionava lo spregio ai viola. E allora, adesso Italiano dovrà ridisegnare le gerarchie dell’attacco con Belotti promosso a punta di riferimento, Nico o Beltran a seconda punta e Nzola a disposizione. O magari secondo attaccante, accanto al Gallo, nel caso, si arrivasse alla decisione di varare un 3-5-2, con un Nico ancora a mezzo servizio e, come a Lecce, impossibilitato a mettersi una maglia da titolare.