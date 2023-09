Con questa panchina, Italiano sogna: questa è la Fiorentina di tutti

Contro l’Atalanta tutti quelli entrati a partita in corso hanno inciso. L’ha fatto Beltran (dando il via all’azione del 3-2), l’ha fatto Arthur e, nel finale, anche Biraghi è entrato col piglio giusto. Segnali particolarmente importanti

Ma che panchina ha la Fiorentina? Parlano i numeri. L’anno scorso infatti, il tecnico viola è stato il re dei cambi in serie A: sono stati 17 i gol segnati dai subentranti (il Napoli, secondo, si fermò a 16) e, contando gli assist, il contributo diretto di chi è entrato dalla panchina sale a 25. A questi, e il gol di Barak nei supplementari della semifinale di Conference col Basilea è solo l’esempio più clamoroso, vanno aggiunti quelli nelle coppe. Una statistica questa che rende Italiano particolarmente orgoglioso visto che (appunto) per lui la gestione del gruppo è sacra. Gol, quindi, ma non solo. Contro l’Atalanta tutti quelli entrati a partita in corso hanno inciso. L’ha fatto Beltran (dando il via all’azione del 3-2), l’ha fatto Arthur e, nel finale, anche Biraghi è entrato col piglio giusto. Segnali particolarmente importanti visto che da ora in avanti, e a partire dai prossimi due impegni contro Genk e Udinese, ci sarà davvero bisogno di tutti. Lo riporta il Corriere Fiorentino.