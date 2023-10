Con Parisi in campo mai battuti, e Spalletti lo osserva attentamente

Come sottolineato da Il Tirreno, fra otto giorni quando il Franchi ospiterà il derby Fiorentina-Empoli, affronterà per la prima volta la squadra che lo ha fatto esordire in Serie A. Era il 17 ottobre 2021 , due anni fa esatti, contro l'Atalanta. La gara terminò con un pesante sconfitta per l'Empoli, ma da allora Fabiano Parisi con la maglia del club toscano ne ha fatta di strada, si è fatto conoscere e apprezzare. Di tempo e occasioni ne ha a bizzeffe, vista la sua giovare età. Intanto sta sfruttando le opportunità che sta avendo a Firenze dove è approdato quest'estate come uno dei migliori acquisti in assoluto. Ha atteso che Vincenzo Italiano gli desse spazio e lui se lo è preso, con umiltà ma anche con personalità, facendosi applaudire per le sue doti, la sua corsa, l'impegno e la duttilità. Nel suo ruolo a Firenze c'è capitan Biraghi, ma Parisi nelle ultime tre partite di campionato ha sempre giocato titolare: a Frosinone(1-1), in casa con il Cagliari(3-0) e infine a Napoli(1-3). Al rientro dalla sosta lo attende la partita più sentita e delicata, contro il suo recentissimo passato. Una curiosità: con lui in campo, da titolare o subentrante, la Fiorentina non ha mai perso, né in campionato né in Conference. In 8 presenze, 4 pareggi e 4 vittorie. Pure una sorta di amuleto insomma. Su di lui, ci sono gli occhi anche della Nazionale italiana, in particolare di Luciano Spalletti, che lo ha osservato dal vivo: adesso toccherà a Parisi convincere il ct.