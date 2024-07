Con Palladino serve cattiveria: Kouamè e Parisi ripresi dal tecnico

Con Palladino non si scherza e il gol deve essere una via per tutti, guai a sottovalutare le situazioni

Le idee di base ci sono, la forma fisica ancora no. Normale per una squadra che per una settimana intera ha viaggiato a ritmi di lavoro sostenuti. Eppure, forse, se c’era un aspetto che Palladino si aspettava di vedere decisamente migliore nel corso della prima amichevole estiva è proprio quello legato alla tenuta atletica della sua squadra, che ci ha messo la bellezza di 33’ prima di entrare in partita. A confermare che ancora il motore dei viola non gira ai livelli giusti (e che le gambe sono imballate) ci hanno pensato la poca cattiveria sotto porta di alcuni singoli, che infatti domenica - pur messi in evidente condizione - non sono riusciti a fare gol.

Nello specifico, è stato il caso di Kouame e Parisi, con quest’ultimo più volte ripreso dall’allenatore in modo severo: «Fabiano, così non farai mai rete!» è stato il pungolo usato dall’ex Monza a fine gara col terzino. A lasciare a desiderare - ma non certo per colpa del tecnico - è poi il fatto che quella vista per tutta la scorsa settimana sia una squadra ancora senza certezze in tutti i reparti: il lavoro di Palladino si vede già ma come può portare a frutti immediati se il mercato in entrata deve ancora praticamente iniziare?