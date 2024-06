Con Martinez all’Inter si aprono nuovi scenari per la porta della Fiorentina

Il Genoa e l'Inter hanno trovato l'accordo per il portiere Martinez, che si trasferirà a Milano per una cifra intorno ai 15 milioni. Come sottolinea il Corriere Fiorentino, questa trattativa di mercato apre a nuovi scenari anche per il mercato della Fiorentina. Infatti, il club rossoblù potrebbe interessarsi con forza a Pietro Terracciano, nome già cercato nei prossimi giorni.