Con l’Inter il ‘Franchi’ delle grandi occasioni: ancora oltre quota 30mila

Il ritmo di vendita dei biglietti è di quelli importanti. Sabato sera lo stadio ‘Franchi’ somiglierà molto a quello delle grandi occasioni. Un dato - sottolinea La Nazione - è già certo: per la sesta volta su sei partite interne di campionato sarà superata la soglia dei 30.000 spettatori. Il numero è già certificato a ieri sera. Anzi, siamo già oltre quella quota, che storicamente ha sempre rappresentato una soglia importante. Diversi settori sono già in via di esaurimento. Senz’altro la Curva Fiesole, così come i due Parterre di Tribuna e Maratona, sempre molto richiesti e fra i settori che vanno sold out per primi. Al di là del momento non esaltante c’è comunque voglia di esserci e di sostenere la squadra, anche se poi sarà la partita a determinare umori e reazioni sugli spalti. La quota spettatori contribuirà a farla anche il ‘Formaggino’, esaurito già da diverse ore. A Firenze arriveranno oltre 2.000 tifosi nerazzurri per incitare la squadra di Inzaghi.