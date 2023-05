Con la testa al Franchi, con il cuore a Basilea. La gara della Fiorentina

Con la testa ancora al Franchi, con una grande parte di cuore già a Basilea. Vincenzo Italiano è stato costretto a preparare in poco tempo (e travolto da un vortice di emozioni) la sfida di oggi pomeriggio con l’Udinese. Una gara che mette in palio 3 punti pesanti in ottica corsa all’ottavo posto. Sarà la prima di due sfide cruciali, visto che tra una settimana Biraghi e compagni saranno impegnati a Torino contro i granata, ma che i viola saranno costretti ad affrontare col rischio di dover convivere con la distrazione della semifinale di ritorno in Conference in programma tra quattro giorni. Lo riporta La Nazione.