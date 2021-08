Con la partenza di Lirola per Marsiglia, in arrivo Zappacosta

Se Pol Lirola parte per la Francia, pronto il colpo Davide Zappacosta. Già trovato accordo con il giocatore.

Come riportato dal Corriere dello Sport, la giornata domani dovrebbe essere la probabile per l'arrivo a Firenze di Davide Zappacosta del Chelsea. L'incertezza non sta nell'accordo tra Fiorentina e calciatore, che ormai è stato trovato da tempo e solo un cambio brusco di decisioni potrebbe svariarlo, ma tutti i passaggi economico-finanziari a carico del Marsiglia per prendere Pol Lirola. La Fiorentina vuole incassare tutti e 13 i milioni richiesti per il cartellino dello spagnolo e la soluzione del club francese potrebbe essere quella delle due rate da 6,5 milioni di euro. Dunque, Zappacosta domani a Firenze se, Lirola (che non è stato convocato per Roma) si metterà in viaggio per la Provenza.