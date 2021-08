Il comunicato della Fiesole: “Restrizioni anti-Covid, noi restiamo fuori”

Gli ultras della Fiorentina non torneranno allo stadio finché reggeranno le norme anti-Covid: "Prima o dopo torneremo nella nostra curva"

Tramite un comunicato apparso su Facebook, i gruppi organizzati della Curva Fiesole hanno annunciato che non torneranno a tifare Fiorentina allo stadio finché resisteranno le norme anti-Covid. Gli ultras viola fanno intendere che distanziamento e capienza ridotta non rientra nei loro canoni di tifo e troveranno altri modi per stare vicini alla squadra: