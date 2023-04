Con la Cremonese per scrivere la storia. Vietato ripetere gli errori del passato

Nove anni dopo l’ultima volta, il Franchi è pronto per vivere una notte che potrebbe spedire di nuovo la Fiorentina in finale di Coppa Italia. Come nel 2014 ai tempi di Vincenzo Montella

E' il giorno di Fiorentina-Cremonese, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Repubblica Firenze presenta così la gara del Franchi:

"Nove anni dopo l’ultima volta, il Franchi è pronto per vivere una notte che potrebbe spedire di nuovo la Fiorentina in finale di Coppa Italia. Come nel 2014, quando l’allora squadra allenata da Vincenzo Montella, riuscì a ribaltare la sconfitta nel turno d’andata contro l’Udinese con un secco 2-0 firmato da due magie di Pasqual e Cuadrado. Il finale di quella competizione, contro il Napoli, è tristemente noto e niente ha a che fare con questioni di campo.

Era la prima (e poi unica) finale della gestione Della Valle. Attesa e inseguita per anni. La gara di stasera (ore 21) potrebbe invece rappresentare la prima finale conquistata da Commisso in appena quattro anni dal suo arrivo. E anche per questo il patron è tornato ieri a Firenze con un volo dagli Stati Uniti per poter assistere a una sfida che mette in palio molto più che un passaggio del turno. C’è il sogno di poter alzare un trofeo ventidue anni dopo quello conquistato nella doppia finale col Parma nel 2001.

Contro la Cremonese, battuta 2-0 in trasferta con le reti di Cabral e Gonzalez, la Fiorentina è chiamata anche a non ripetere gli errori che hanno determinato le ultime due sconfitte di fila tra Conference e campionato. La qualificazione, nonostante il margine, è ancora in discussione. Perché quando non si accende la testa, tutto può accadere".