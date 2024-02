Con Italiano è migliorata la Fiorentina, non i giocatori

Non è vero che i viola concedono tante occasioni perché si sbilanciano. In realtà subiscono parecchi gol in superiorità numerica e questo deve far riflettere Italiano e i giocatori. In area le marcature sono troppo leggere. Certi dettagli fanno la differenza. Sotto la gestione di Italiano, giunto al terzo anno sulla panchina viola, è cresciuta molto di più la squadra nel suo complesso che i giocatori. E’ il momento che, come ha detto giustamente Biraghi dopo la sconfitta di Lecce, il gruppo si prenda le sue responsabilità. Nella prima parte della stagione le cose sono andate bene, come se il doppio impegno aiutasse a non staccare la spina. Adesso il tempo degli errori è finito. Sarebbe un peccato sprecare il buon lavoro fatto fino al 30 dicembre. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.