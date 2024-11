Con il Verona Franchi sold out. L’ultimo sforzo della Fiorentina prima della sosta

La marcia della Fiorentina riparte dall'Hellas Verona. Domenica alla 15 infatti al Franchi arriveranno gli scaligeri. Palladino avrà giusto un paio di allenamenti per preparare l'ultima gara prima della sosta. La squadra di Zanetti arriverà a Firenze dopo la grande vittoria sulla Roma. Per Palladino e i suoi invece la sosta per gli impegni delle nazionali darà un po'di ossigeno. Sarà l'ultima prima di una fine dell'anno ricca di impegni. Coppa Italia, Conference e campionato, un passo alla volta, ma con la giusta determinazione per garantirsi un 2025 da cuori forti. Gli ottimi risultati di ottobre e novembre hanno spinto i tifosi a volerci essere ad ogni costo domenica. Ieri la Fiorentina ha dichiarato il sold out per la sfida contro il Verona, tanto che il club viola ha messo in vendita anche i biglietti con scarsa visibilità in tribuna vip. Alla fine sugli spalti ci saranno poco meno di 24.000 spettatori, cifra massima per l'attuale Franchi. Ci sarà bisogno di tutto il supporto possibile, per una squadra alla quale Palladino ha chiesto di stringere i denti e andare a tutta. Per vivere una sosta ancora lassù, nei quartieri altissimi della classifica. Lo riporta La Nazione