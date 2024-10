Con i New Saints sarà l’approccio quello che conta. Difesa viola in crisi

È stata la notte di Atene, per certi versi, a chiamare società e dirigenza alla mezza rivoluzione messa in atto. Salutato Vincenzo Italiano, presentato Palladino e ceduto Nico Gonzalez, imputato dai tifosi di non aver marcato presenza proprio nei momenti più cruciali della stagione. Un nuovo progetto, l’asticella delle ambizioni che in maniera dichiarata prova ad alzarsi, un mercato che dalla mediana in poi si è mostrato intrigante e più qualitativo rispetto agli ultimi anni. Con alcuni dubbi in difesa, sia nel numero che nel valore complessivo degli uomini a disposizione del tecnico che a tre mesi dal suo insediamento sta ancora ricercando il giusto equilibrio senza aver donato alla sua squadra l’identità di base. Prima vera esperienza europea per Palladino, passato dai playoff con più di un brivido contro la non irresistibile Akademia Puskas. È l’approccio, oltre alla qualità, a contare. Stasera visto le squalifiche di Ranieri, Comuzzo e Quarta farà il suo esordio Matias Moreno, unico centrale presente in rosa visto anche l'infortunio di Pongracic. Contro i The New Saints la Fiorentina dovrà dimostrare di aver voltato pagina rispetto a un inizio di stagione pieno di difficoltà. Lo riporta la Repubblica.