Con il Napoli il Franchi saluterà Italiano e la Curva Fiesole

Nata come scudo dal vento e diventata, negli anni, quello della Fiorentina. Oggi contro il Napoli, a 92 anni dalla sua inaugurazione nel dicembre del 1932, sarà l’ultima volta dell’attuale Curva Fiesole divenuta dagli Anni 70 con la formazione dei primi gruppi ultras l’emblema e il fortino della tifoseria viola. Resteranno le foto, alcune bellissime e suggestive come quella che Stefano Borgonovo teneva appesa sul suo letto durante la sua battaglia contro la Sla e che immortalava la storica coreografia dei monumenti per «salutare» la prima volta di Roberto Baggio a Firenze con la maglia della Juventus. Disegni e messaggi che si sono susseguiti negli anni dai richiami alle radici della città e al calcio storico. Da giugno le ruspe prenderanno il posto degli striscioni, delle bandiere e delle sciarpe per portare la Fiesole nel calcio del Duemila, con la tanto agognata copertura e gli spalti più vicini, a picco sul campo. Sarà anche più piccola di capienza, non più i 12 mila attuali ma circa 9 mila posti tutti a sedere. Una nuova vita per un luogo che ha visto passare generazioni di tifosi viola, ognuno con la propria zona preferita dove ritrovare quasi sempre gli stessi «compagni di curva» con cui condividere l’abbraccio per un gol segnato o polemiche e invettive per uno incassato. Cambierà la Fiesole e non solo esteticamente. Quell’aria un po’ da autogestione (o da porto franco in alcuni casi meno edificanti) è destinata probabilmente a dissolversi insieme alla polvere e ai calcinacci del maxi cantiere. Il calcio cambia, gli stadi pure e con loro si modifica anche il modo di andare e vivere una partita allo stadio. Lo riporta Il Corriere Fiorentino