Comuzzo o Lucchesi? Ne rimane solo uno. Deciderà Palladino

Raffaele Palladino credo in alcuni giovani della Fiorentina e con alcuni ci ha già parlato. Uno di questi è Lorenzo Lucchesi, difensore classe 2003 protagonista di una buona stagione in B alla Ternana. L'ex leader della Primavera di Aquilani sembra il più pronto e potrebbe allungare le alternative in difesa soprattutto se la volontà sarà davvero quella di passare a tre dietro. In quel reparto c'è però anche Comuzzo (2005) e la società sembra indirizzata a tenere solo uno dei due, la scelta la farà lo stesso Palladino dopo la prima parte di ritiro.