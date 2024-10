Comuzzo e Ranieri: la difesa giovane e a chilometro zero di Palladino

Palladino ha deciso di optare per la difesa a chilometro zero. Pietro Comuzzo e Luca Ranieri, due “figli” delle giovanili gigliate

Luca Ranieri e Pietro Comuzzo erano partiti in fondo nelle gerarchie di inizio anno, dietro Pongracic e Quarta. Si è ribaltato tutto - scrive il Corriere dello Sport - nel giro di poche settimane. E in particolare nell'intervallo di Fiorentina-Lazio. Da allora Raffaele Palladino ha deciso di optare per la difesa a chilometro zero. Pietro Comuzzo e Luca Ranieri, due “figli” delle giovanili gigliate, due delle sorprese più luccicanti di questo avvio della nuova Viola, si sono confermati anche alla prova del nove, anzi del doppio nove, annichilendo a tratti Abraham e Morata.