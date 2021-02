Comune Firenze sicuro: Fiorentina può ricavare anche con restyling Franchi meno impattante. Campi…

Repubblica Firenze si concentra sul questione Artemio Franchi alla luce anche delle parole di ieri del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Palazzo Vecchio – si legge – è comunque convinto che anche da un restyling meno impattante la Fiorentina possa ricavare. Non solo per la gestione degli spazi commerciali ma anche sul naming dello stadio e su qualche suggestiva opzione che rimbalza in queste ore, come un ristorante e un albergo dentro lo stadio. Anche con 40 mila posti e 15 mila metri quadrati di commerciale mister Commisso può guadagnare col Franchi, magaridiventando partner della ristrutturazione, ritengono in Comune. In casa Fiorentina guardano con scetticismo ai tempi del restyling con regia pubblica: a Commisso hanno spiegato che i tempi medi di un’opera pubblica italiana sono 15 anni. “Non possono mica obbligarmi a stare al Franchi“, pare sostenga Commisso.

Ipotesi Campi Bisenzio

I tempi prospettati al patron in quel caso ben più brevi. Due anni per i permessi e 2- 3 per i lavori. Anche l’eventuale architettura finanziaria piace di più a Commisso: acquisto terreni da un privato, stadio di proprietà, controllo su progetto e lavori, la chance di gestire 40-50 mila metri quadrati di commerciale e alberghi. Però serve l’ok della Regione. E un’intesa con Toscana Aeroporti, che ha fin qui osteggiato uno stadio zona Asmana perchè impatterebbe col progetto della nuova pista. Questa è una delle preoccupazioni di Giani. Il Comune di Campi ritiene che non ci sia incompatibilità, ha già fatto simulazioni. Commisso non vuole entrare in nuove guerre puniche.