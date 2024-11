Como-Fiorentina, la probabile formazione: Bove o Sottil, chi sulla sinistra?

Finalmente torna in campo la Fiorentina , che oggi alle 15.00 deve rispondere a Inter e Atalanta per prendersi la testa della classifica. Tre punti per continuare a sognare in grande e andare a giocarsi lo scontro contro i nerazzurri di Simone Inzaghi a pari punti. Prima però, c'è da superare l'ostico Como di Fabregas .

Palladino ha solo un dubbio di formazione: chi schierare sulla sinistra. Per il resto, confermata la Fiorentina dei titolarissimi. De Gea in porta, Dodò, Comuzzo, Ranieri e Gosens in difesa. Nel caso in cui dovesse giocare Sottil sulla sinistra ecco che la coppia di centrocampo sarebbe formata da Bove e Cataldi. Se così non fosse, l'ex Roma andrebbe sulla sinistra e Adli prenderebbe il suo posto nel mezzo. Sulla trequarti confermato Beltra, con Colpani a destra. Davanti, il bomber Moise Kean.