Commisso vuole il cambio di passo. Gattuso in pole, ma serve un incontro

Il presidente pronto a esporre i suoi programmi a Gattuso, ma serve un incontro ufficiale. Quello che sembra chiara è la volontà di dare slancio al progetto dopo due anni di ambientamento

Il nome del nuovo tecnico sarà centrale per la ripartenza della Fiorentina, e per il momento Rocco Commisso prende tempo. Come scrive La Nazione, il presidente viola non si sbilancia e per adesso rimane in silenzio, in cerca dell'allenatore capace di suscitare entusiasmo e contemporaneamente aprire un ciclo viola a stelle e strisce. Se resta molta discrezione sulle piste internazionali vagliate dalla società, in Italia resta in prima fila il nome di Gattuso che quasi sicuramente lascerà Napoli.