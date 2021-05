Il luna park Gattuso continua: anche a Firenze adesso vogliamo divertirci

Il Napoli continua a dare spettacolo in campionato. E non è più una novità

Gennaro Gattuso sarà il nuovo tecnico della Fiorentina? Ancora non è dato saperlo. Rocco Commisso ha promesso che dopo Cagliari darà "alcune nuove risposte" a tutta Firenze riguardanti il futuro della squadra. Difficilmente potrà già annunciare il nome del successore di Beppe Iachini, specie nel caso in cui il prescelto sia davvero l'attuale guida tecnica del Napoli, ancora impegnato nell'importantissima corsa-Champions. Anche contro l'Udinese i partenopei hanno vinto schiacciando l'avversario come un rullo compressore. I friulani, è vero, ormai sono quasi in vacanza, ma il gioco che la compagine azzurra esprime, in particolare in fase offensiva grazie ai suoi fantastici esterni d'attacco, è da applausi. E non è un caso che il Napoli, insieme all'Atalanta, sia considerato il collettivo più spettacolare della nostra Serie A (del resto sono i due migliori attacchi del torneo). Sicuramente quest'anno il gruppo di Gattuso se non fosse stato frenato dal Covid, dagli infortuni ed anche da qualche passaggio a vuoto inaspettato avrebbe potuto raccogliere di più in classifica.