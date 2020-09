Commisso: “Voglio tenere Milenkovic. Parlerò con Chiesa, può andar via con l’offerta giusta”

Nell’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Rocco Commisso si concentra anche su Federico Chiesa e Nikola Milenkovic.

Per quanto riguarda il primo, il presidente non sa cosa stia succedendo:

Nei prossimi giorni parlerò con il ragazzo. A suo tempo ho promesso al babbo di Chiesa che lo avrei lasciato libero davanti a un’offerta giusta. Federico ha preferito non prendere in considerazione alcune richieste che erano arrivate dall’estero. Lo capisco, questo è l’anno dell’Europeo. Lui vuole fare bene in Italia per convincere il cittì Mancini. Però deve ricordare che è la Fiorentina che l’ha portato dove è adesso. E che deve fare le cose giuste. Chi vuole comprare ribadisce che la valutazione dei calciatori è scesa. Ma io dico che non è scesa quella dei grandi giocatori.

Il Milan ha messo nel mirino Nikola Milenkovic, ma sul serbo il presidente ha le idee chiare:

Non ho mai parlato con Milenkovic dell’ipotesi che lui lasci la Fiorentina. Io lo voglio tenere. Milenkovic è un buon ragazzo e un ottimo difensore.

Per quanto riguarda il mercato in entrata, Commisso dice che, se ci saranno delle occasioni, la Fiorentina le sfrutterà. “Non dimenticate che ci sarà anche il mercato invernale. I miei manager mi dicono che in inverno ci sarà un mercato molto vivo”. Il numero uno gigliato di poter stare tra le prime sette del campionato. A proposito di campionato: “Ora abbiamo il Torino sabato poi la trasferta con l’Inter, infine Samp e lo Spezia. Ci sono le condizioni per una buona partenza“.