Commisso: “Voglio andare in Europa o vincere la Coppa Italia. Non cerco un attaccante da 20 gol”

Campo, mercato, infrastrutture e anche emergenza Coronavirus. Rocco Commisso, tornato a Firenze martedì, ha parlato a 360° a La Gazzetta dello Sport. Partendo proprio dalle difficoltà legate al Covid-19. “I calciatori devono capire che non possono continuare a pretendere le stesse cifre“, dice il patron.

Il numero uno viola prosegue parlando delle infrastrutture. Focus, ovviamente, sull’emendamento stadi:

Non aveva senso paragonare uno stadio al Colosseo o al Ponte Vecchio. Ora spero mi diano la possibilità di realizzare il progetto che ho in testa. Voglio capire cosa si può o non si può fare. Non posso operare a “pezzi”, voglio qualcosa di complessivo. Oltre alla possibilità di realizzare un’area per il commerciale. Perché la Fiorentina deve alzare il fatturato.

Per quanto riguarda gli obiettivi, Commisso sottolinea come non sia arrivato in Italia per arrivare decimo, ma per vincere: “Dove per vincere intendo dire andare in Europa League, magari andare in Champions o conquistare una Coppa Italia. Credo che questo sia possibile. Però datemi tempo. Rocco non fa promesse che non può mantenere. Poi, voglio fare meglio del decimo posto“.

Rocco si dice soddisfatto della squadra, Iachini gli piace. Il tecnico, dice, ha la possibilità di lottare per un traguardo per il quale non ha mai combattuto. “Il suo finale di campionato apre ad orizzonti importanti” è il virgolettato. Commisso, inoltre, è contento del centrocampo, il cuore della squadra.

Continua a far discutere la ricerca di un attaccante. Commisso ha le idee chiare:

Non cerco un centravanti da venti reti ma punto a segnare 40-50 gol con Kouame, Vlahovic, Cutrone, Ribery, anche Chiesa. I primi tre sono giovani e con grandi potenzialità. Hanno tutti un anno di esperienza in più.

Commisso: “Voglio tenere Milenkovic. Parlerò con Chiesa, può andar via con l’offerta giusta”