Commisso torna in città: atteso domani. Al centro la questione Chiesa

Se n’è andato da poco ma è pronto a tornare. Rocco Commisso è atteso per domani a Firenze, per vivere lunedì la festa del Santo Patrono. Sul Corriere Dello Sport ritroviamo questa mattina le parole del Presidente viola nella giornata di ieri, con un’agenda fitta di appuntamenti per lui: prima l’incontro con Joe Barone, quindi un summit con Montella, Antognoni e Pradè per definire la nuova Fiorentina. Nella giornata di lunedì, invece, incontrerà il sindaco Dario Nardella – con la questione stadio in primo piano – ma anche Enrico Chiesa, con il quale affronterà l’argomento dedicato al figlio. Commisso è assolutamente convinto di trattenere Federico, rinunciando anche a offerte monstre.