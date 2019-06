Commisso: “Voglio aumentare i ricavi per acquistare i giocatori migliori”

Rocco Commisso si sta impegnando per far espandere il marchio della Fiorentina. Da qui la scelta di partecipare alla International Champions Cup negli Stati Uniti. Il nuovo proprietario del club viola ha rilasciato un’intervista a sportbusiness.com:

Non possiamo fare tutto dal giorno alla notte, non siamo il Milan o la Juventus, ma è parte della nostra strategia per sviluppare il brand e incrementare i ricavi per acquistare i giocatori migliori. Le entrate in Serie A sono un terzo di quelle della Premier League, vedo molte opportunità. Ho degli obiettivi, vorrei vincere qualcosa oltre a investire nel nuovo stadio, incluso il Franchi. Quello che manca in Italia sono le infrastrutture. Abbiamo bisogno di realizzarle o migliorarle.

Inizialmente la proprietà della Fiorentina chiedeva troppi soldi. Alla fine sono riuscito ad acquistare il club ad un prezzo più basso.

La distanza con Firenze? Non dico tutte le settimana, ma ho intenzioni di esserci spesso,. Ho bisogno di imparare