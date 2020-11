Commisso taglia il primo traguardo, 50 volte con la maglia viola

Il patron viola è pronto a festeggiare (campo permettendo) un primo importante traguardo. Ovvero la cinquantesima partita ufficiale da proprietario della Fiorentina, come sottolineato da il Corriere dello Sport-Stadio. Per il quotidiano, al di là della statistica, sarà la sfida più importante da quando Rocco è a Firenze. Dal risultato di Parma passeranno il futuro della panchina, la fiducia e la strategia della stagione. Tornando ai numeri, il bilancio da Giugno 2019 è di 18 gare vinte, 14 pareggiate e 17 perse. Tanto entusiasmo, simpatia e passione, ma che ancora non sono riusciti ad incidere in maniera decisa sul piano tecnico. Meglio sulle infrastrutture, in cui Rocco ha speso (e spenderà) molte energie e dollari. Il bellissimo nuovo Centro Sportivo a Bagno a Ripoli procede senza intoppi. Ora, con molti interrogativi, il proprietario aspetta la partita di sabato nella speranza di rialzare la testa.

“Fiorentina squadra costruita male, aria gelida intorno a Iachini. Montella? Scelta suicida”