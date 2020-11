Padovan: “Squadra costruita male, aria gelida intorno a Iachini. Montella? Scelta suicida”

Il giornalista Giancarlo Padovan è intervenuto a Contro Calcio social tv parlando anche della Fiorentina:

Penso che non sia una squadra costruita bene. Al di là di alcuni elementi di pregio e di assoluto valore. È il caso per esempio di Amrabat che è un ottimo colpo ma deve giocare nel suo ruolo naturale, non può fare il regista. Temo che stia per cambiare allenatore e non è un buon segnale ora come ora. L’aria che tira intorno a Iachini è gelida. Anche se il ritorno di Prandelli non mi entusiasma. Montella invece sarebbe una scelta suicida. Iachini non sta lavorando bene in vista di Parma perché il clima è pessimo in città: non si prepara bene una partita in questo modo. La proprietà sta facendo tanti pasticci…