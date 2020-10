Non era facile mettere a bilancio una cifra che si avvicinasse ai 70 milioni chiesti qualche mese fa per Federico Chiesa. Eppure, bonus compresi, la Fiorentina potrebbe incassarne 60 nel giro di due anni, a meno che il giovane figlio d’arte non si riveli un flop assoluto a Torino. E anche in quel caso, basterebbe la qualificazione in Champions per i bianconeri. La società viola ha ottenuto il massimo, scrive la Gazzetta dello Sport. E ha ottenuto il massimo anche Chiesa, che adesso dovrà guadagnarsi i gradi da titolare, preparandosi ad essere subissato dai fischi al suo primo ritorno a Firenze da avversario.

QUATTRO ANNI DI CHIESA, UN’ALTRA BANDIERA MANCATA