Dal romantico esordio alla tregua armata: 4 anni di Chiesa, un’altra bandiera mancata

La Gazzetta dello Sport si chiede se la questione Chiesa non andasse chiusa già un anno fa. La Fiorentina avrebbe sicuramente incassato più soldi, poteva scatenare un’asta, e invece è andata come tutti sappiamo. Oltretutto, ci sarebbe stato tutto il tempo di scegliere un sostituto. Inutile cercare un nuovo Antognoni (inteso come simbolo), il calcio moderno non contempla più figure del genere. E dire che era cominciato tutto in maniera splendida: Sousa lo aveva designato come futuro capitano viola e tolto dal mercato (doveva andare alla SPAL in B), lanciandolo da titolare allo Stadium proprio contro la Juve. Poi un crescendo, le parole al miele per la Fiorentina, il sogno di fare come Antognoni, la valutazione di 70 milioni di euro. Infine, lo scontro di New York e l tregua della scorsa stagione. Federico non si è mai tirato indietro, con professionalità, ma ci ha messo poca passione. I numeri parlano della sua stagione migliore, ma questo non ha impedito ai tifosi di salutarlo con un sonoro “traditore”.

UN COMPROMESSO CHE NON PIACE A NESSUNO: ANCORA UNA CESSIONE ALLA JUVE