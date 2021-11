Commisso soddisfatto: voltare pagina con ottimismo e cancellare l’amarezza

Rocco Commisso è tornato e dopo Empoli sarà al Franchi per il match contro la Sampdoria. Vincere per scacciare l'amarezza

Commisso è arrivato in Italia sabato per assistere la match contro l' Empoli, ma l'accoglienza non è stata delle migliori. La sconfitta al Castellani infatti, ha lasciato molta amarezza negli uomini di Italiano che il patron viola ha percepito subito.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Commisso non fa drammi. Nella giornata di ieri ha assisto al consueto allenamento mattutino, ha parlo e rassicurato la squadra. 21 punti in 14 partite e un buon bottino ma non bisogna accontentarsi. Questa sera l'imprenditore italoamericano sarà in tribuna per assistere al match contro la Sampdoria, sperando di vedere la reazione di una grande squadra per cancellare l'amarezza e tornare a sognare.