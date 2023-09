Commisso-Saputo, visita ricambiata. Ma il n1 del Bologna è rimasto a bocca aperta

Ieri è andato in scena un incontro con Commisso e Barone che hanno accolto al Viola Park i dirigenti del Bologna Saputo e Fenucci. I quattro, riferisce il Corriere dello Sport, sono rimasti insieme anche a pranzo, poi Rocco e Joey si sono stretti la mano e si sono salutati. Un paio di anni fa proprio Commisso era stato in visita a Casteldebole, la storica casa del Bologna ristrutturata e ammodernata sotto la gestione Saputo. L'invito per andare in visita a Firenze era arrivato già diverso tempo fa, ma il chairman del Bologna, a causa di impegni e dei viaggi intercontinentali, non era mai riuscito ad andare. Fino a ieri, quando Il n. 1 rossoblù è rimasto impressionato da quanto ha visto.