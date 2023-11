Commisso, regali per l’Europa League? Attenzione alle liste

Commisso uno o due regali li potrebbe fare. Inutile aspettarsi numericamente di più. C’è da fare i conti con le liste e i cambi in quella europea non sono infiniti, anzi

La Nazione si sofferma sui possibili innesti del mercato di gennaio. Qualcosa sarà fatto, anche in base a quella che sarà la realtà della squadra a gennaio. Tradotto: se - come tutti si augurano - la Fiorentina sarà ancora in piena zona Europa League (con vista Champions) e in corsa nelle due coppe, Commisso uno o due regali li potrebbe fare. Inutile aspettarsi numericamente di più. C’è da fare i conti con le liste e i cambi in quella europea non sono infiniti, anzi.