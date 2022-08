Commisso pronto a tornare, c’è la data. E Rocco non vuole perdersi la Juve

Arrivano importanti aggiornamenti su Rocco Commisso e il suo ormai sempre più probabile ritorno a Firenze. Era rientrato di corsa negli Usa a dicembre scorso per problemi di salute e da allora non è più tornato, il patron viola. Il plenipotenziario Joe Barone ha fatto le sue veci ma lui è rimasto sempre super informato su tutto, dalle questioni tecniche della squadra a quelle politiche. Ora, però, Rocco è pronto a tornare in Toscana. Secondo quanto si legge su Repubblica Firenze, il numero uno Viola dovrebbe arrivare il 12 o il 13 di agosto, giusto in tempo per vedere la prima di campionato contro la Cremonese. Il presidente dovrebbe poi rimanere oltre 20 giorni e ripartirebbe per gli USA dopo il match contro la Juventus.