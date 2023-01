Commisso: prima gli applausi, ora i fischi. Il vento viola è cambiato

"I fischi del Franchi contro il Torino rappresentano in parte una novità nell’era Commisso, ma rischiano di avere il valore di una svolta nel rapporto tra Firenze e la proprietà viola. Una serata simbolica per una tifoseria sempre meno disposta a concedere fiducia a squadra e società, certamente delusa di quello che doveva essere un anno di crescita, sportiva e non solo.

Sembrano passati secoli dall’arrivo trionfale di Commisso allo stadio nei suoi primi giorni fiorentini, invece da quando in tanti ribadivano «Io sto con Rocco» sono passati solo pochi anni. E adesso, anche sugli spalti, l’aria è cambiata. Qualche avvisaglia, per la verità, c’era già stata in occasione di qualche passo falso interno, l’ultima volta l’11 ottobre scorso in occasione del pesante 0-4 con la Lazio, o anche in Conference League per il deludente pareggio con il Riga. Per ritrovare un clima del genere a Campo di Marte però serve tornare indietro al gennaio scorso, quando la cessione di Vlahovic fu commentata con un duro comunicato. «A Lei Presidente — scriveva la Curva Fiesole — cosa le hanno raccontato per convincerla a fare una cosa del genere? Barone le ha fatto perdere la faccia». Fu un anticipo di un rapporto di fatto precipitato negli ultimi 12 mesi, tanto che dopo l’ultima sconfitta con il Torino i messaggi sono stati (di nuovo) inequivocabili".