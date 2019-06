Commisso: “Parlerò con Chiesa, voglio tenerlo”. Il sogno scudetto, Batistuta ed i retroscena sull’acquisto della Fiorentina

Lunga ed interessante intervista quella rilasciata da Rocco Commisso a Il Corriere dello Sport-Stadio. Il patron viola ribadisce la fiducia in Antognoni e nel resto dello staff viola, con l’obiettivo di arrivare lontano nel minor tempo possibile. “Il nostro valore aggiunto sarà essere una squadra, ma devo imparare a distribuire le responsabilità. Ci muoveremo come la Mediacom” afferma Commisso. Poi la confessione su Pradè, definito un gran lavoratore e conoscitore di calcio: si sono piaciuti subito. Più o meno lo stesso discorso su Montella: “Sono assolutamente certo di aver fatto la scelta giusta”. Spazio anche ai temi più caldi, a partire da Batistuta. Commisso, dopo aver precisato che il Re Leone è tornato in Argentina per motivi strettamente personali, ha ribadito che alle condizioni giuste farà parte della nuova Fiorentina.

Capitolo Chiesa: “Non è un caso, non ho contattato lui o il padre per evitare di deconcentrarlo durante l’Europeo U21 ma lo farò appena possibile” rivela Commisso, che si dice fiducioso di poterlo trattenere trasformandolo in una bandiera. L’obiettivo è costruirgli una squadra intorno e di arrivare in un tempo ancora non quantificabile a lottare per lo scudetto: “Ci metterò soldi e cuore”. E l’acquisto della società? E’ stata la moglie a convincerlo: “Compriamola in una bella città, mi ha detto”. Il n°1 viola confessa di aver temuto il sorpasso in sede di trattativa, visto che si parlava anche di altri soggetti interessati, “ma con la Fiorentina in B forse ora non sarei qua, di sicuro i Della Valle non avrebbero rinegoziato”. Infine, la promessa per Firenze: “Merita di sognare, costruirò una squadra bella e che provi sempre a vincere”.

CHIESA, UN ALTRO TORMENTONE: FEDE VUOLE ANDARE, ROCCO TIENE DURO. E QUEL SILENZIO…