Chiesa, un altro tormentone: Fede vuole andare, Rocco tiene duro. E quel silenzio…

Sembra davvero complicato capire se Chiesa vestirà la maglia della Fiorentina nella prossima stagione. Commisso vuole tenerlo almeno per un altro anno, dall’attaccante non è arrivato alcun segnale e la strategia del silenzio è destinata a durare almeno per i prossimi 20 giorni di vacanza. Di contatti con la nuova proprietà non ce ne sono stati, né per un eventuale rinnovo né per una exit strategy condivisa. L’unico sblocco della vicenda può essere un incontro tra le parti, che però nessuno ha finora programmato. Chiesa per ora non ha mai abbandonato il low-profile di fronte alle chiamate pubbliche di Commisso, forse anche perché l’ambizione di giocarsi traguardi importanti su un palcoscenico più prestigioso non lasciano spazio a ulteriori valutazioni. Lo scrive il Corriere Fiorentino.