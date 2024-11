Commisso: “Palladino grande lavoratore. Critiche al mercato fuori luogo”

"Siamo stati criticati per le scelte fatte nelle cessioni, ma quei soldi sono stati reinvestiti e anche con quei soldi sono arrivati undici nuovi giocatori. E' stato fatto un ottimo lavoro, non siamo lì per caso e spero chiaramente che duri. Siamo contenti di tutto questo".

Possiamo dire che è una Fiorentina a forti tinte azzurre?

"Come tutti gli italoamericani ho un forte senso di appartenenza alla Nazionale. Ho sempre avuto il desiderio che ci fossero sempre più italiani nella Fiorentina, magari cresciuti nel Viola Park, come Comuzzo. Una gioia vera per lui che si merita tutto, e per noi. Tra poco ci saranno i Mondiali negli States e spero che ci siano anche giocatori della Fiorentina".