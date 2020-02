Commisso p.2: “Faccio un appello a tutti i sindaci. Chi ha un’area adeguata per lo stadio me lo dica”

Il patron viola Rocco Commisso ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Repubblica ed è presente questa mattina sulle pagine del quotidiano. Il presidente si è mostrato deluso per la questione stadio e i non-progressi ottenuti in questi primi mesi di trattativa con il Comune di Firenze per il progetto Mercafir (LEGGI QUI). Infine anche l’appello a tutti i sindaci dell’area metropolitana fiorentina:

“Sa che le dico? Voglio fare un appello. Chiedo a tutti i sindaci dell’area metropolitana e ai proprietari di terreni di farsi avanti. Chi ha un’area adeguata per costruire uno stadio, me lo dica. Io sono qui e sono disposto a valutare qualunque soluzione. Ma fate in fretta!”

Proseguendo Commisso dichiara che lo stadio a Bagno a Ripoli non è un’ipotesi percorribile. Vorrebbe che le trattative fossero ‘fresh and clean‘ proprio come avviene negli States e ribadisce inoltre che senza un nuovo stadio non c’è margine di crescita per una società come la Fiorentina.

“Senza lo stadio la Fiorentina non può crescere, e se non diventa competitiva i tifosi prima o poi si stancheranno anche di Rocco Commisso. Ma può darsi che io mi stanchi prima. Qui sono vent’anni che parlate dello stadio e non avete fatto niente. Io in venti anni ho sviluppato la mia azienda che oggi incassa due milardi di dollari. Se sono qui è grazie al mio lavoro”.