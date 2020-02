Commisso p.1: “Non credo più al progetto Mercafir. Io investo ma non butto via i miei soldi”

Questa mattina su le pagine de La Repubblica troviamo l’intervista realizzata al patron viola Rocco Commisso sul tema stadio e i progetti della presidenza viola per il futuro:

“Su l’area Mercafir non ho nemmeno il total control…E lei è sicuro che tra venti mesi sarà libera?… Tante cose sono state dette, e tante non mi erano state dette. Per esempio che avrei dovuto spendere altri 28 milioni. In totale fanno 50 milioni. Cifre che non erano mai venute fuori nei primi incontri.

Quanto credo allo stadio alla Mercafir? A queste condizioni purtroppo devo dire zero. Cosi come per il restyling del Franchi.

Voglio fare un appello. Chiedo a tutti i sindaci dell’area metropolitana e ai proprietari di terreni di farsi avanti. Chi ha un’area adeguata per costruire uno stadio, me lo dica. Io sono qui e sono disposto a valutare qualunque soluzione. Ma fate in fretta.”

Il patron viola si dice di essere deluso per gli sviluppi fin qui ottenuti sul tema stadio dallo scorso agosto. Cita gli Stati Uniti dove le società non si fanno problemi a ‘portare’ la propria squadra o il proprio stadio fuori dalla città o addirittura fuori dai confini statali.

Insomma, l’intento da parte di Commisso è quello di investire rapidamente per non far perdere tempo alla Fiorentina e rallentare il suo processo di crescita. Senza lo stadio non si può crescere. La volontà da parte di Commisso c’è, cosi come, finora, i mercati generali alla Mercafir.

CLICCA QUI PER LEGGERE LA SECONDA PARTE DELL’INTERVISTA AL PRESIDENTE COMMISSO