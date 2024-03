Commisso non lascia, anzi. La Fiorentina nelle mani dei suoi uomini

La Nazione si sofferma sul riassetto dirigenziale della Fiorentina. Rocco Commisso attraverso l'annuncio di ieri ha voluto dare un segnale chiaro. Non lascia, è il rapporto con la città è più stretto che mai. Il presidente ha scelto la continuità, per un gruppo ancora distrutto emotivamente dalla tragedia era l'unica soluzione possibile. Commisso si affida ancora una volta ai suoi uomini, quelli che lo hanno accompagnato in questi. La gestione sportiva a Pradè e Burdisso. L'area aziendale, con cui curare i rapporti istituzionali va a Alessandro Ferrari. Mentre Mark Stephan resta amministratore delegato. Il tutto nel solco dei valori che ha lasciato Joe Barone, il lavoro e la dedizione su tutti.