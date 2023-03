Commisso-Nardella, contatto negli USA? Già fissato il ritorno in Italia di Rocco

Il Corriere dello Sport dà conto della presenza a New York del sindaco di Firenze Dario Nardella per via di alcuni impegni istituzionali, ragion per cui è lecito aspettarsi un contatto con il presidente viola Rocco Commisso, al momento negli USA in attesa di tornare in Italia per dirimere la questione legata al trasloco durante il restyling del Franchi. Quando? Il quotidiano scrive tra un mese, cioè verso la fine di aprile, quando l'argomento sarà incandescente.