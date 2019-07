Commisso, l’uomo del cambiamento

Quanto serviva un rinnovamento della passione per la Fiorentina nessuno lo sa. Nemmeno Rocco Commisso, che con la sua naturalezza e simpatia ha saputo da subito segnare un punto di svolta netto e importante dopo una stagione fra le peggiori degli ultimi decenni viola, culminata con una squadra totalmente svuotata e addirittura il rischio di retrocessione in B. È vero, nel concreto non ha ancora fatto molto sul mercato, ma, come scrive Bruno Bartolozzi sul Corriere Dello Sport, sono stati compiuti gesti e dette parole che sono bastate per accendere un sentimento forte attorno alla nuova Fiorentina. Uno su tutti? Il tema Chiesa: Commisso ha più volte ribadito che non si vende, che non lascerà Firenze, non ora. I tifosi e la piazza gli credono e questo conta: ora tocca a lui fare di questo figlio di Firenze il simbolo della nuova rinascita che permetta ancora di sognare.

E INTANTO IL PATRON INCONTRERÀ DI NUOVO FEDERICO