Commisso lo coccola, Palladino lo prepara: Gudmundsson in campo domenica

Albert Gudmundsson si prepara per il suo debutto con la Fiorentina , arrivato dopo un inizio di stagione complicato per la squadra. L'attaccante islandese, acquistato dal Genoa in estate, è al centro dell'attenzione durante gli allenamenti al Viola Park.

Nonostante il debutto alla quinta giornata non fosse nei piani iniziali, il momento sembra propizio, con la Fiorentina bisognosa di una svolta dopo risultati deludenti in campionato. Gudmundsson ha recuperato dall'infortunio al polpaccio e si è allenato con il gruppo dopo una trasferta a Reykjavík. Palladino conta su di lui per dare una spinta offensiva alla squadra, che ha ancora lacune in altre aree.