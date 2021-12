Commisso, la letterina di Natale: “Salute, serenità e regole chiare per tutti”

Il patron è costretto a trascorrere le festività negli Stati Uniti, ma ci ha tenuto comunque a far sentire la sua vicinanza al mondo viola

La Gazzetta dello Sport dedica spazio alla lettera scritta da Rocco Commisso, diffusa ieri. Il patron viola ha dettato la sua personale ricetta per un buon Natale in salsa viola. Ingredienti: salute, serenità e regole chiare ed uguali per tutti. Costretto a passare le festività negli Stati Uniti, a causa di una polmonite, Commisso ci tiene comunque a far sentire la sua vicinanza alla famiglia Viola. Oltre al fiato sul collo delle istituzioni che devono vigilare sulla correttezza, soprattutto finanziaria, del campionato.