Commisso sta meglio, appena possibile il rientro. E il primo contratto del 2022

Si avvicina il momento della pausa natalizia, anche in merito agli allenamenti. Tutti liberi per circa una settimana dopo il Verona

Il pronto rientro negli USA del presidente Rocco Commisso ha permesso di tenere sotto controllo i problemi di salute che lo hanno costretto a lasciare Firenze. La Nazione assicura che non appena possibile farà rientro in Italia per stare vicino alla sua squadra, che nel frattempo lavora mantenendo con lui un filo diretto. C’è da seguire con attenzione quella che sarà la prossima campagna trasferimenti, ma soprattutto da non sottovalutare gli ultimi due impegni dell’anno, che potrebbero autorizzare in maniera definitiva a sognare traguardi europei. Al termine dell’ultimo appuntamento sportivo del 2021, mercoledì a Verona, ci sarà il rompete le righe. Tutti in vacanza, allenatore, staff e giocatori fino al 29-30 dicembre. Il 3 gennaio si aprirà la sessione del mercato di riparazione: quello di Ikonè dovrebbe essere, salvo sorprese, tra i primi contratti ad essere depositati.