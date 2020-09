Commisso Jr. finalmente in prima linea: il figlio di Rocco sposterà gli equilibri

Ha esagerato, Joseph Commisso. O, come ha detto Rocco, ha scialato in occasione della premiazione della Coppa Italia Primavera. Ma la soddisfazione per il primo trofeo è stata incontenibile, così come l’emozione per le prime dichiarazioni ufficiali al sito della società viola. Le difficoltà con la lingua italiana hanno suggerito prudenza fin da subito, ma buon sangue non mente, e con un padre sicuro di sé come Rocco Commisso il figlio non può essere da meno. Joseph, secondo La Nazione, è destinato a sostare gli equilibri interni della Fiorentina, magari non da subito, in attesa di riabbracciare il padre che manca in Italia da febbraio e che spera di rientrare a Firenze prima del 19 settembre. E il feeling con il popolo viola cresce, nonostante alcuni cori goliardici che la società ha voluto condannare.

