Commisso-Italiano, come è nata la rivoluzione targata Fiorentina

La Fiorentina cambia volto. Acquisti, cessioni e nuove ambizioni. Tutto parte dall'incontro di giugno, quando Italiano andava alla ricerca di nuove certezze per continuare la sua avventura a Firenze. Rocco Commisso non si è fatto trovare impreparato, anzi e ha promesso un salto di qualità. Ed ecco che inizia la rivoluzione della Fiorentina. E basta fare i conti per accorgersi di come si stia andando esattamente in quella direzione. A oggi sono usciti Cabral, Igor, Terzic, Saponara, Venuti, Bianco e Sirigu (più Maleh e Zurkowski che erano già partiti a gennaio) e sono arrivati o stanno per arrivare Nzola, Christensen, Mina, Parisi, Arthur, Infantino, Beltran e Sabiri. E non è finita visto che molto probabilmente partirà anche Amrabat (e in quel caso si cercherà un sostituto) e che anche là davanti, e basta pensare a Jovic, qualcosa potrebbe ancora cambiare. Tutto nasce da lì. Dalla consapevolezza maturata nella testa del mister che il gruppo che aveva chiuso il 2022-23 con una rincorsa insperata in campionato e con la doppia sconfitta nelle finali di Coppa Italia e di Conference League fosse andato oltre i propri limiti.