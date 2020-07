Commisso infastidito, i dubbi del patron viola. Oggi il vertice con Pessina e Comune

Quest’oggi i dirigenti della Fiorentina parteciperanno all’incontro sul futuro del centro sportivo con Soprintendenza, Regione e Comune di Bagno a Ripoli. Come riportato da Repubblica nell’analisi di Massimo Basile, il vertice sarà decisivo. In caso di ulteriori intoppi tutto il progetto edilizio potrebbe essere messo in discussione. Dall’America raccontano un Commisso infuriato a causa dei rilievi fatti dal soprintendente Andrea Pessina sul nuovo centro sportivo. Secondo i dirigenti viola si starebbe ripetendo lo schema visto con il Franchi. La Soprintendenza non si limita ad indicare i vincoli architettonici, ma propone soluzioni non gradite da adottare. Commisso teme che dopo il fallimento del progetto Mercafir una parte della città possa remare contro di lui.

Alla Fiorentina ha dato particolare fastidio un passaggio tratto dai rilievi della Soprintendenza. La parte incriminata è quella in cui vengono descritti i territori in cui dovrebbe sorgere il centro sportivo. Così vengono definiti: “Luoghi con numerose ville, antichi edifici e chiese immersi nelle piantagioni di olivi. Quadro naturale ancora oggi di non comune bellezza panoramica“. Fonti viola sostengono invece di essersi trovati davanti ad una discarica a cielo aperto con la storica villa danneggiata, deturpata ed occupata da abusivi (ieri sono circolate numeroso foto a testimonianza di ciò). Commisso dall’incontro di oggi si aspetta risposte chiare e soluzioni condivise, altrimenti sarà scontro.

